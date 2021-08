Meteo | Previsioni per venerdì 20 agosto

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3719m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Mattinata irregolarmente nuvolosa sull'Emilia Romagna, con maggiore copertura a ovest e ampie aperture a est. Nel corso del pomeriggio sole prevalente, ma con sviluppo di locali rovesci e temporali sull'Appennino, anche forti sui crinali a confine con la Garfagnana. Qualche piovasco potrà sconfinare localmente sulle zone pedecollinari entro il tardo pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento, picchi fino a 33°C sulle pianure emiliane e afa moderata. Venti deboli orientali, qualche rinforzo sulle coste; raffiche durante i temporali. Mari quasi calmi o poco mossi. Previsioni a cura di 3b Meteo