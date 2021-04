Meteo | Previsioni per martedì 20 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1763m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

La goccia di aria fredda in quota tende ad assorbirsi, garantendo una giornata nel complesso soleggiata sull'Emilia Romagna. Solo durante il pomeriggio potranno svilupparsi nubi in Appennino con alcuni fenomeni sui crinali; entro il tardo pomeriggio locali piovaschi non esclusi anche tra basso piacentino, parmense, reggiano e forlivese. Temperature in netto rialzo nei valori massimi, punte fino a 20°C in pianura. Venti deboli in regime di brezza. Mari poco mossi.

Previsioni a cura di 3B Meteo

