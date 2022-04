Meteo | Previsioni per mercoledì 20 aprile

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2059m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Un nuovo peggioramento giunge da ovest apportando molte nubi sull'Emilia-Romagna. La giornata sarà caratterizzata da condizioni tipicamente autunnali, con cieli grigi e coperti e clima fresco, per il periodo. Durante la giornata non mancheranno comunque locali aperture, specie in Romagna e qualche occasionale piovasco in Appennino. Venti fino a moderati dai quadranti orientali. Temperature in calo massime non oltre i 19/20°C. Mare prevalentemente mosso dal mattino.

Previsioni a cura di 3b Meteo