Meteo | Previsioni per Domenica 20 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 2.1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2114m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Una perturbazione atlantica lambisce il Nordovest Italia, determinando ancora molte nubi sull'Emilia Romagna, con qualche debole pioggia o pioviggine tuttavia essenzialmente solo tra piacentino, parmense, reggiano e modenese (precipitazioni a tratti più incisive sui valichi appenninici a confine con la Gargfagnana). Non escluse ancora nebbie o nubi basse, in particolare al mattino e lungo le coste e sulle vallate appenniniche. Temperature senza particolari variazioni o in lievissimo calo nei massimi. Venti deboli variabili o meridionali in quota. Mare poco mosso.

Previsione a cusa di 3B Meteo

