Meteo | Previsioni per lunedì 20 dicembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con formazioni di nebbie dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2575m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in regione

Insistono ancora condizioni di ristagno d'aria con nebbie nuovamente che tendono a raggiungere l'Emilia nel corso del giorno, salvo essere già presenti lungo il Po sui settori occidentali. Ai margini la Romagna, con possibile coinvolgimento solo del faentino e del ravennate. Dalla sera aumentano le nubi anche sulla Romagna. Temperature stabili, molto contenute le massime nelle are nebbiose, ancora gelate in pianura. Marcate inversioni termiche in montagna. Venti al mattino da OSO, in rotazione da ENE nel corso del giorno. Mare da mosso a poco mosso.

