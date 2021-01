Meteo | Previsioni per mercoledì 20 gennaio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1487m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Correnti più umide pre-frontali determinano un generale incremento della nuvolosità sull'Emilia Romagna con qualche debole precipitazione su Emilia occidentale e relativa dorsale, nevosa sopra i 1000m. Temperature in rialzo, clima diurno più mite verso la Romagna. Venti deboli-moderati occidentali. Mare Adriatico poco mosso, a tratti mosso al largo.

