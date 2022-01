Meteo | Previsioni per giovedì 20 gennaio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1255m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

empo instabile per l'arrivo di una perturbazione che porterà precipitazioni sparse a partire dai settori occidentali e in rapido spostamento verso est. Precipitazioni che assumeranno carattere nevoso a partire dai 900/1000 m. Dal pomeriggio graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con nuvolosità in graduale diminuzione, salvo possibili nebbie e foschie tra mirandolese e ferrarese. Temperature massime fino a 9°C. Ventilazione al più moderata specie dai quadranti occidentali, in rotazione da nord-est. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo