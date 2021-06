Meteo | Previsioni per domenica 20 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 36°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4298m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Previsioni in Regione

Anticiclone africano. Tempo stabile sull'Emilia Romagna ma con sole a tratti offuscato da nubi alte talora estese in particolare durante il pomeriggio. Qualche goccia di pioggia potrà anche cadere sull'Emilia occidentale. Caldo molto intenso, punte di 36-38°C sulle pianure emiliane, fino a 33-34°C sulle coste. Afa elevata! Venti a regime di brezza. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo