Meteo | Previsioni per martedì 20 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3869m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Alta pressione in rinforzo, a garanzia di una giornata stabile e soleggiata sull'Emilia Romagna. Solo durante il pomeriggio potranno svilupparsi dei cumuli in Appennino dando luogo a isolati rovesci di calore. Temperature in aumento, clima più caldo sulle pianure, su valori intorno ai 33-34°C. Venti residui nordorientali sulle coste nella prima parte del giorno. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo