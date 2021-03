Meteo | Previsioni per sabato 20 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 841m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Aria fredda continua ad affluire sull'Emilia Romagna dai Balcani, contestualmente alla formazione di una bassa pressione sul Tirreno. Giornata variabile tra sole e nubi irregolari, con qualche locale precipitazione anche a carattere di rovescio inizialmente più probabile sulla Romagna, ma a seguire anche sui settori emiliani, specie centrali, con fiocchi di neve fino in collina. Clima freddo per il periodo e gelate anche in pianura. Venti inizialmente deboli, ma in rinforzo di bora entro sera. Mare tendente a mosso o molto mosso al largo entro fine giornata.

