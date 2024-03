Meteo | Previsioni per martedì 20 marzo

A Modena domani tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2638m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia Romagna

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, pianura romagnola e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla pianura emiliana nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. Tornano le nubi in serata; sulla dorsale emiliana cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 2400 metri. Mare da mosso a poco mosso. Previsioni a cura di 3B Meteo.