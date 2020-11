Meteo | Previsioni per venerdì 20 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata, sono previsti 14.4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1459m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Aria fredda dal Nord Europa raggiunge il Mediterraneo centrale dove innesca la formazione di una depressione sul Tirreno. Rapido peggioramento sull'Emilia Romagna con precipitazioni tra notte e mattino, a tratti anche intense e abbondanti su Appennino e Romagna interna, ma in rapido esaurimento per il pomeriggio con ampie aperture soprattutto sulle pianure emiliane. Temperature in netto calo, specie in quota, con neve a tratti fin verso i 700-900m sull'Appennino al mattino, specie sulla zona del Cimone. Venti in deciso rinforzo dai quadranti nord orientali, specie su coste e Romagna, qui con raffiche anche superiori ai 60-70km/h. Mare tendente a mosso o molto mosso, anche agitato sulla Romagna.

Previsioni a cura di 3BMETEO

