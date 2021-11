Meteo | Previsioni per sabato 20 novembre

A Modena domani tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3235m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Alta pressione in rinforzo sulla Penisola e sull'Emilia Romagna. Essa provocherà un ristagno di aria nei bassi strati che favorirà la fomrazione di nebbie talora fitte e foschie dense anche persistenti su coste e pianure, specie lungo il Po; più soleggiato su settori pedemontani, colline e Appennino. Temperature in netto aumento in Appennino e collina, in calo sulle pianure con inversioni termiche. Venti deboli variabili o da Ovest. Mare poco mosso o calmo.

Previsioni a cura di 3b Meteo