Meteo | Previsioni per mercoledì 20 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 4239m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'alta pressione inizia gradualmente a indebolirsi sotto l'avanzata di una saccatura dal Nord Europa. Giornata comunque ancora in prevalenza stabile sull'Emilia Romagna pur con qualche nube in più, specie sui settori emiliani, con qualche goccia di pioggia non esclusa in tarda serata sui crinali appenninici a confine con la Toscana. Clima diurno molto mite, punte di oltre 20°C. Venti in progressiva rotazione e rinforzo da Sudovest sulle interne, specie appenniniche, da Scirocco sull'Adriatico. Mare da poco mosso a localmente mosso a fine giornata.

Previsioni a cura di 3b Meteo