Meteo | Previsioni per giovedì 20 ottobre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3865m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Contesto anticiclonico sull'Emilia Romagna, con inversioni termiche, nebbie e foschie tra notte e mattino sulla Via Emilia. Nubi basse che tenderanno a dissolversi nel corso della mattinata, lasciando spazio a qualche velatura sparsa di passaggio. Venti deboli orientali; Zero termico nell'intorno di 3500 metri. Mare da molto mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo