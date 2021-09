Meteo | Previsioni per lunedì 20 settembre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2934m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Giornata variabile sull'Emilia Romagna. Mattinata soleggiata o al più parzialmente nuvolosa. Al pomeriggio e in serata possibile formazione di locali rovesci o temporali specie su Appennino emiliano e in generale sulla Romagna, occasionalmente anche tra pianura bolognese, ferrarese e Comacchio. Clima diurno più fresco, ma gradevole, massime entro i 24-25°C. Venti fino a moderati inizialmente da Ovest, in rotazione a Est-Nordest nella seconda parte della giornata. Mare poco mosso o localmente mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo