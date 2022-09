Meteo | Previsioni per martedì 20 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2801m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Prevalgono condizioni stabili e soleggiate sull'Emilia Romagna. Al pomeriggio prevalente soleggiamento, qualche nube potrebbe rimanere leggermente più addensata sui rilievi appenninici. Venti deboli. Temperature in lieve rialzo, massime fino a 20-25°C. Previsioni a cura di 3B meteo