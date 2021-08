Meteo | Previsioni per sabato 21 agosto

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3993m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

L'alta pressione si rafforza sulle regioni del Nord Italia, determinando un incremento delle temperature con clima che si farà un po' più afoso. Cielo sereno o poco nuvoloso, al più parzialmente nuvoloso o nuvoloso sull'Appennino al pomeriggio ma senza particolari precipitazioni. Tempo asciutto. Venti deboli di brezza, rinforzi orientali sulle coste al pomeriggio. Mare poco mosso o calmo. Previsioni a cura di 3b Meteo