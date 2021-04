Meteo | Previsioni per mercoledì 21 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio , sono previsti 1.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1781m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Una modesta perturbazione si avvicina da Ovest. Dopo una mattinata in prevalenza assolata (ma con maggiore copertura già tra piacentino e parmense), nubi in rapido aumento sull'Emilia Romagna con qualche debole pioggia da Ovest verso Est, più probabile tra piacentino, parmnese, reggiano e modenese. Temperature massime comprese tra 16 e 19°C, minime in aumento ma localmente ancora basse. Venti deboli o localmente moderati da Sudovest in quota e sull'Appennino, più deboli variabili su coste e pianure, salvo rinforzi da Sudest al pomeriggio lungo i litorali. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Previsioni a cura di 3B Meteo

Gallery