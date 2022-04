Meteo | Previsioni per giovedì 21 aprile

A Modena domani giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 21mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2137m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione in regione

La circolazione depressionaria giunge sull'Emilia Romagna apportando precipitazioni in rapido movimento da Sud-ovest verso Nord-est. Dalla sera intensificazione dei fenomeni su tutti i settori, con piogge e rovesci diffusi ovunque. Venti fino a moderati dai quadranti orientali. Temperature in ulteriore calo, massime non oltre i 15/16°C. Mare da poco mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo