Meteo | Previsioni per lunedì 21 dicembre

A Modena domani giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2269m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Nonostante il rinforzo dell'alta pressione, insistono umide correnti sud-occidentali, responsabili di nubi diffusi miste anche a foschie talora dense. Qualche pioviggine ancora possibile sui settori emiliani, mentre sulle valli appenniniche potremo avere anche delle nebbie tra notte e mattino, poi nuovamente entro sera. Temperature stazionarie. Venti deboli variabili, qualche rinforzo da Sudovest sull'Appennino. Mare poco mosso.

Previsione a cusa di 3B Meteo

