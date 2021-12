Meteo | Previsioni per martedì 21 dicembre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1153m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in regione

Giornata stabile e ancora nel complesso asciutta sull'Emilia Romagna, seppur con nuvolosità diffusa che specie in Emilia potrà risultare anche compatta per gran parte della giornata. Occasione per maggiori schiarite tra mattino e primo pomeriggio sulla Romagna. In serata ulteriore generale aumento della nuvolosità. Temperature in lieve rialzo nei valori massimi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo