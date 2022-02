Meteo | Previsioni per lunedì 21 febbraio

A Modena domani cieli grigi o nebbiosi al mattino. peggioramento al pomeriggio con deboli piogge, ma in rapido assorbimento serale con ampi rasserenamenti. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1948m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

La situazione in regione

Al mattino molte nebbie in pianura, specie lungo il Po; soleggiato o poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio il passaggio di un fronte freddo causerà un rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi e qualche temporale sulla Romagna. Al mattino ventilazione debole da SO in pianura, moderata in Appennino. Dal pomeriggio venti in rinforzo e rotazione da NO su tutti i settori. Temperature massime stabili o in lieve calo. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo