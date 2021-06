Meteo | previsioni per lunedì 21 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4214m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Previsioni in Regione

Altra giornata stabile sull'Emilia Romagna con l'anticiclone africano. A differenza della domenica questa giornata sarà pienamente soleggiata o al più poco nuvolosa. Caldo intenso e afoso, punte di 35-36°C sulle pianure emiliane orientale, qualche grado in meno sulle pianure occidentali. Massime nell'intorno dei 30°C sulle coste, con clima afoso. Venti deboli a prevalente regime di brezza salvo Libeccio tra est Emilia e Romagna interna. Mare poco mosso.

