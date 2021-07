Meteo | Previsioni per mercoledì 21 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4068m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Alta pressione sull'Emilia Romagna lievemente disturbata, ma ancora in grado di garantire una giornata in prevalenza stabile e assolata sull'Emilia Romagna. Da segnalare solo qualche isolato temporale di calore possibile sull'Appennino nel corso del pomeriggio; occasionalmente non si escludono isolate e brevi celle anche sulle pianure emiliane in serata, specie lungo il po tra piacentino, parmense e reggiano. Temperature stabili o in lieve aumento, clima caldo con punte di 33-34°C in pianura, meno caldo ma più afoso sulle coste. Venti deboli o moderati in prevalenza orientali, rinforzi sulle coste. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo