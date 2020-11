Meteo | Previsioni per sabato 21 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 940m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: vento.

La situazione in Emilia-Romagna

Il tempo migliora con rasserenamenti sull'Emilia, mentre in Romagna avremo residua variabilità con qualche fiocco di neve non escluso sull'Appennino romagnolo al mattino sin sotto i 1000m. Temperature in calo soprattutto per quanto riguarda le minime, con gelate notturne anche in pianura. Venti ancora sostenuti di grecale al mattino, anche forti in Romagna, ma in progressiva attenuazione in giornata. Mare molto mosso o agitato, con lenta attenuazione del moto ondoso in giornata.

Previsioni a cura di 3BMETEO

