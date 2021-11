Meteo | Previsioni per domenica 21 novembre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. peggiora in serata con deboli piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'affondo di una saccatura dal Nord Europa verso sud indebolisce l'anticiclone. Fino al pomeriggio ancora stabile sull'Emilia Romagna ma con nubi in progressivo aumento sull'Appennino e persistenza ancora di nebbie o nubi basse su coste e pianure. In serata ulteriore generale aumento della copertura con sollevamento delle nebbie in pianura e prime deboli piogge sui settori emiliani, specie occidentali. Temperature in progressivo calo in quota. Venti deboli variabili o da Est-Nordest. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo