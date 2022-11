Meteo | Previsioni per lunedì 21 novembre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli parzialmente nuvolosi al pomeriggio. peggiora in serata con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2108m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Avvio di giornata stabile e in prevalenza soleggiato sull'Emilia Romagna, con nebbie diffuse in pianura. Segue un nuovo peggioramento in serata, con prime piogge a partire dal piacentino e parmense, in rapida estensione dalla notte a tutta la Regione. Venti da Est-Nordest, con rinforzi in serata. Mare da mosso a poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo