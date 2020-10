Meteo | Previsioni per mercoledì 21 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 4050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Anticiclone afro-mediterraneo si rafforza sulle nostre regioni centro meridionale riuscendo ad interessare con il suo bordo settentrionale anche l'Emilia Romagna, ove determina tempo stabile ma non sempre soleggiato. Avvio di giornata soleggiato, salvo qualche annuvolamento sull'Appennino emiliano e qualche foschia tra ferrarese e delta del Po; nubi in aumento, invece, nel pomeriggio/sera su Emilia e dorsale appenninica ma senza il rischio di piogge. Temperature in ulteriore lieve aumento, fino a 20°C in pianura, fresco al mattino. Venti deboli variabili o da Sudovest. Mare poco mosso o calmo.

Previsioni a cura di 3B Meteo

