Meteo | Previsioni per venerdì 21 ottobre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3516m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento, che porterà un graduale aumento della nuvolosità su gran parte dei settori. Possibilità anche per qualche locale piovasco in Appennino. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3550 metri. Massime in diminuzione. Mare mosso entro sera.

Previsioni a cura di 3b Meteo