Meteo | Previsioni per martedì 21 settembre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3009m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Impulso instabile tra notte e mattino con qualche pioggia o rovescio sparso su Emilia e Romagna centro meridionale. Al pomeriggio maggiore variabilità in pianura, con spazi assolati via via più frequenti, più nuvoloso in Appennino ma con rischio pioggia basso o assente. Calo termico, massime entro i 23-24°C, anche più fresco sulle coste. Venti in rotazione e rinforzo dai quadranti nord orientali, specie lungo le coste. Mare fino a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo