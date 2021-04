Meteo | Previsioni per giovedì 22 aprile

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1831m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Una modesta perturbazione giunge da Ovest, portando nubi irregolari sull'Emilia Romagna, associate a qualche pioggia o rovescio in primis sull'Appennino, ma entro il pomeriggio possibile anche su pianura emiliana centro-orientale e aree interne romagnole. Temperature in aumento nei minimi, massime grossomodo stazionarie o in lieve calo. Venti deboli variabili, con qualche rinforzo da Est in giornata su coste e pianure. Mare in prevalenza poco mosso sottocosta, localmente mosso al largo.

Previsioni a cura di 3B Meteo

