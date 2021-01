Meteo | Previsioni per venerdì 22 gennaio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 20.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1976m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Peggiora progressivamente dal mattino con piogge e rovesci sparsi, temporaneamente moderati/forti in particolare sui settori emiliani centro-occidentali, con particolare riguardo alle zone appenniniche. Più asciutto in Romagna dove le precipitazioni arriveranno soprattutto verso sera, anche a carattere temporalesco. Temperature in ulteriore aumento, poi in progressivo calo da fine giornata. Neve in genere dai 1600-1900m, in calo serale da Ovest. Venti moderati o forti meridionali. specie Appennino e Romagna: raffiche anche superiori ai 70km/h sui valichi appenninici, oltre 50km/h sul riminese. Mare da molto mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

