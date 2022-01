Meteo | Previsioni per sabato 22 gennaio

A Modena domani tempo soleggiato, salvo nubi basse o nebbie al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1767m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in regione

Il rinforzo dell'alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato. Da segnalare la possibile formazione di foschie e nebbie lungo il Po durante le ore più fredde del giorno, in locale estensione temporale sino al tardo mattino. Temperature minime in calo, possibili diffuse gelate al mattino, con valori fino a -1/-4°C in pianura. Venti deboli al più moderati dai quadranti occidentali, locali rinforzi tra ferrarese e Valli di Comacchio. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo