Mteo | Previsioni per domenica 22 novembre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3306m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Alta pressione in rinforzo per una giornata stabile e in prevalenza assolata sull'Emilia Romagna, con al più il passaggio di innocue velature. Temperature in ulteriore lieve calo nei valori minimi, con gelate fino all'alba anche in pianura. Massime in aumento soprattutto in Appennino, mentre in pianura non si andrà oltre i 10-12°C. Venti deboli variabili, salvo residui rinforzi da Nordovest su litorali e Adriatico, che sarà da mosso o molto mosso al largo a poco mosso entro sera.

Previsioni a cura di 3BMETEO

