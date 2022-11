Meteo | Previsioni per martedì 22 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 39mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1397m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione in regione

Tempo in netto peggioramento complice il transito di una intensa perturbazione nordatlantica che porterà piogge diffuse e rovesci, in particolare su Appennino ed Emilia centro-occidentale; precipitazioni accompagnate da un rinforzo dei venti inizialmente da SSE, tesi lungo le coste, in rotazione poi da ONO. Temperature in calo con nevicate sulla dorsale fin verso gli 800-1000m entro il primo pomeriggio. Mare molto mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo