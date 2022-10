Meteo | Previsioni per sabato 22 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3527m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Giunge la perturbazione sull'Emilia-Romagna, portando delle precipitazioni di debole/moderata intensità a partire dai settori appenninici occidentali. Possibili piovaschi sul piacentino. Altrove condizioni più asciutte. Temperature che subiranno un calo. specie nei valori massimi. Venti tra moderati e forti dai quadranti sud-occidentali. Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Massime fino a 26-27°C. Mare fino a localmente mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo