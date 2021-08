Meteo | Previsioni per lunedì 23 agosto

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. rasserenamenti in serata, sono previsti 18mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3717m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

L'alta pressione si indebolisce, sotto l'incalzare di un impulso instabile in discesa dalle Alpi verso l'Emilia Romagna. Maggiore instabilità con delle piogge fin dal mattino sull'Emilia. Nel corso del pomeriggio si attivano rovesci e temporali a partire dalla dorsale emiliana, in estensione alle vicine pianure e infine alla Romagna entro sera. Ai margini le basse pianure e l'Emilia occidentale. Temperature in sensibile calo tra est Emilia e Romagna, clima più gradevole. Venti in rinforzo dai quadranti orientali, più apprezzabile sulle coste adriatiche. Mari tendenti a mossi. Previsioni a cura di 3b Meteo