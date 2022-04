Meteo | Previsioni per sabato 23 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2191m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Attese condizioni sostanzialmente asciutte sino al primo pomeriggio sull'Emilia Romagna, con nuvolosità variabile o irregolare alternata ad ampie schiarite. Qualche piovasco o acquazzone nella seconda parte del giorno. Ventilazione tra moderata e forte da sud in Appennino e sul piacentino, con raffiche sino a 45-50 km/h specie entro sera. Fino a moderata dai quadranti orientali altrove. Mare prevalentemente mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo