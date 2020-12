Meteo | Previsioni per mercoledì 23 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza ad ampie schiarite dalla serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3217m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Nonostante la presenza dell'alta pressione, umide correnti nei bassi strati rinnovano una giornata grigia e nuvolosa sull'Emilia Romagna, con qualche apertura in più sui settori romagnoli. Qualche pioviggine possibile sui settori emiliani, in particolare sui crinali appenninici a confine con la Toscana. Temperature senza particolari variazioni. Venti deboli variabili o sud-occidentali in Appennino, qui con rinforzi sui crinali. Mare poco mosso o calmo.

Previsione a cusa di 3B Meteo

