Meteo | Previsioni per sabato 23 gennaio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata, sono previsti 18.7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1001m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

La circolazione rimane ciclonica con un vortice ciclonico in transito proprio sulla Pianura Padana. Piogge e rovesci tra notte e mattino e fino al primo pomeriggio tra ferrarese e Romagna, ma seguiti da rapido miglioramento a partire dal piacentino con rasserenamenti. In serata tuttavia giunge qualche nuovo rovescio sull'Appennino. Neve in calo a 800-1200m, a tratti fin verso i 500-600m tra tarda notte e il primo mattino su Appennino piacentino e parmense. Temperature in aumento nei massimi sull'Emilia occidentale, in calo sul resto della Regione e in quota. Venti ancora sostenuti da Ovest anche sulle pianure, in rotazione a Sudovest sull'Appennino; raffiche anche di oltre 50km/h. Mare mosso o molto mosso al largo.

Previsioni a cura di 3B Meteo

