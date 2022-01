Meteo | Previsioni per domenica 23 gennaio

A Modena domani cieli grigi o nebbiosi con temporanei ed ampi rasserenamenti pomeridiani, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1898m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Tempo stabile sull'Emilia Romagna con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per nubi alte in transito tra mattina e pomeriggio. Nebbie e foschie in pianura specie lungo il Po nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime anche negative, possibili gelate; massime tra i 5°C e i 10°C. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mare calmo. Previsioni a cura di 3b meteo