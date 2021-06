Meteo | Pevisioni per mercoledì 23 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4148m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Previsioni in Regione

Anticiclone africano che insiste su gran parte della Penisola a garantire tempo stabile e soleggiato, seppur con velatura e strati di passaggio dal pomeriggio sull'Emilia con il rischio di isolati e breve piovaschi. Possibilità di qualche isolato temporale su dorsale bolognese e ferrarese. Temperature senza variazioni rilevanti, massime comprese tra 33 e 36°C in Emilia, più fresco ma afoso sui litorali. Venti in regime di brezza termica. Mari quasi calmi o poco mossi.

Previsioni a cura di 3b Meteo