Meteo | Previsioni per martedì 23 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1158m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La pressione tende ad aumentare sul Nord Italia favorendo condizioni di stabilità e bel tempo prevalente, pur con qualche nube di passaggio. Temperature in generale ripresa nei massimi, minime invece ancora decisamente basse con gelate tardive nottetempo anche in pianura. Venti residui da Nord con ultimi rinforzi sulle coste e Romagna, poi in attenuazione. Mare mosso o molto mosso, ma con moto ondoso in progressivo calo.

Previsioni a cura di 3b Meteo

