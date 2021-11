Meteo | Previsioni per martedì 23 novembre

A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1774m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Correnti di Grecale insistono sulla regione rinnovando residue piogge a ridosso della dorsale appenninica. Tendenza al miglioramento con schiarite via via più ampie nella seconda parte del giorno. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Venti moderati di Grecale in attenuazione. Mare molto mosso al largo. Previsioni a cura di 3b Meteo