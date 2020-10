Meteo | Previsioni per venerdì 23 ottobre

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3744m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

L'alta pressione si indebolisce sotto la spinta di correnti più umide e instabili atlantiche che entro il pomeriggio porteranno un aumento della nuvolosità da Ovest con deboli piogge/pioviggini e qualche localizzata pioggia temporaneamente più consistente in avanzamento dell'Emilia alla Romagna. Segnaliamo al mattino la possibilità di nebbie o nubi basse miste a foschie su Ferrarese e Valli di Comacchio. Venti dai quadranti meridionali in rotazione ai quadranti sud-orientali sulla Romagna, nord-occidentali su Ovest Emilia. Mare poco mosso. Minime in rialzo, massime stabili o in locale flessione sull'Emilia.

Previsioni a cura di 3B Meteo

Gallery