Meteo | Previsioni per sabato 23 ottobre

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2632m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Umide correnti nord orientali interessano l'Emilia Romagna dove la giornata sarà uggiosa e spesso molto nuvolosa. Qualche piovasco o pioviggine possibile in transito nel corso della mattinata sulle pianure e in successivo addossamento sull'Appennino. Da segnalare locali nebbie al primo mattino sulle pianure meridionali, specie emiliane. Temperature in lieve calo, massime non oltre i 16-18°C in Romagna, qualche grado in più sull'Emilia occidentale. Venti in rotazione tra Nord e Nordest, con qualche rinforzo in prossimità delle coste. Mare poco mosso o localmente mosso.

