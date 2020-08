Meteo | Previsioni per lunedì 24 agosto

Stato del cielo: poco nuvoloso al mattino, con aumento delle nubi a partire da Ovest. Molto nuvoloso nel pomeriggio-sera, con qualche schiarita in più verso tarda sera su Emilia occidentale. Possibile riduzione della visibilità in prima mattinata sulle pianure centro-occidentali per foschie o locali banchi di nebbia.

Precipitazioni: sporadiche, sotto forma di rovesci, già dalla nottata sulle aree di bassa pianura emiliana. Mattinata perlopiù stabile, con prime piogge in formazione su Appennino e Ovest Emilia dal tardo mattino. Rovesci e temporali irregolarmente distribuiti nel pomeriggio,più probabili su rilievi appenninici, fascia pedemontana emiliana e Romagna interna; meno coinvolte le basse pianure e la costa.

Temperature: minime in diminuzione, con valori di 16/22°C e massime in diminuzione, con valori di 24/29°C.

Venti: deboli-moderati dai quadranti settentrionali. Mare: mosso con moto ondoso in attenuazione.

Attendibilità previsione: media

Livello di allerta: nessuna

Previsioni a cura di Centro Meteo Emilia Romagna

