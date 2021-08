Meteo | Previsioni per martedì 24 agosto

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3507m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La circolazione depressionaria si sposta verso le regioni centrali determinando solo qualche residua precipitazione in nottata sulla Romagna. Per il resto avremo condizioni asciutte e nel complesso soleggiate, salvo un po' di variabilità sui settori orientali della Regione. Temperature gradevoli. Venti da NE con rinforzi sulle coste; mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo