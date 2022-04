Meteo | Previsioni per domenica 24 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1860m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

L'ultima domenica di aprile sarà caratterizzata da tempo spiccatamente variabile sulla Regione, con molte nubi e precipitazioni frequenti durante il giorno, specie la notte e tra pomeriggio e sera, con possibilità di fenomeni localmente anche intensi specie sui settori appenninici. Possibili temporali sui settori occidentali tra notte e mattino, dal pomeriggio sulla Romagna. Tuttavia, non mancheranno anche delle pause asciutte accompagnate da locali aperture. Clima mite, massime tra 18 e 20°C. Venti sostenuti da Sudovest fino al pomeriggio, con raffiche, in successiva attenuazione. Mare da mosso o poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo